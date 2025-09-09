Dolar
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Fatma Nur Duman Arı, Ali Osman Kaya, Koray Taşdemir  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Yaz tatilinin ardından dün okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Okul servislerinin de yola çıktığı akşam saatlerinde araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy mevkilerinde araçlar ağır ilerlerken, köprü ayrımları ve kavşaklarda da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğun seyrediyor.

Trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Küçükyalı, Bostancı ve Altunizade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir, Çakmak Köprüsü ve Elmalı'da ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Hürriyet Tepesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak'ta araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan, iş çıkışı saati olması nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullananlar aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde yüzde 71'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 69, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar ulaştı.

