A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz: Portekiz maçında rakibin oyunundan çok bizim ne yapacağımız önemli
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, Portekiz'le oynayacakları maçta rakipten çok kendi yapacaklarının önemli olduğunu söyledi.
Porto
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile yarın deplasmanda yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu.
Göreve geldiğinden bu yana milli takımın hem eleme maçlarını hem de geleceğine yönelik planlamalar yaptıklarını belirten Kuntz, Portekiz karşısında taktik dizilişleriyle ilgili gelen soruyu, "Rakibin durumuna göre pozisyon alıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Yarın sahada hareketli olacağız, rakibin oyunundan çok bizim ne yapacağımız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız." şeklinde yanıtladı.
Alman teknik adam, "Sırbistan, Portekiz'i son grup maçında mağlup etmişti. Bu maç bize referans olur mu?" sorusuna ise, "Bahsettiğiniz maçı düşündüğünüz zaman futbol için uzun bir süre geçti. Üzerinden zaman geçti, futbolda günlük düşünmek gerek. Futbolda biraz da şans gerek. Tüm oyuncuların aynı anda iyi oynaması gerek. Fernando Santos 8 yıldır Portekiz’de görev yapıyor, benim daha 8 ayım olmadı. Ben de böyle bir şey başarmak isterim hoca olarak. Kendisi çok deneyimli bir hoca. Takımı nasıl yöneteceğini, böyle durumlardan nasıl çıkacağını bilen birisi. Geçmişle çok fazla yaşamadığımı, bugüne bakmak istediğimi biliyorsunuz." yanıtını verdi.
"Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum"
Stefan Kuntz, Portekiz maçında oyuncularına güvendiğini belirterek, "Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna inanıyorum. Ronaldo’dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak. Hepsi harika kariyeri olan oyuncular. Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kuntz, Portekiz'de 3 oyuncunun Kovid-19 ve sakatlık sebepleriyle kadro dışı kalması hakkında ise, "Bahsettiğiniz konunun avantaj olduğuna inanmıyorum. Alman Ümit Mili Takım teknik direktörü olarak Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’le final oynadım. Ne kadar maça tutunduklarını biliyorum. Bir oyuncu oynamıyor formda olan, onların yerine oynanan oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. O yüzden kesinlikle Portekiz’de 3 oyuncunun olmaması avantaj değildir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Stefan Kuntz, bir İtalyan gazetecinin, "İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi mağlup etmişti. Bu maçı kazanarak İtalya'dan rövanşı almayı düşünüyor musunuz"? sorusunu ise, "Büyük annem şöyle bir öğüt vermişti, ‘Değiştiremeyeceğin şeyler hakkında fazla düşünme.’ Oraya gelmediğimiz için henüz bir şey düşünmüyorum oraya gelelim düşünürüz." şeklinde yanıtladı.
Milli takım teknik direktörü Juventus'tan eski takım arkadaşları Merih Demiral ve Ronaldo'nun karşı karşıya gelecek olmasının hatırlatılması üzerine ise, "Merih çok mutlu eski takım arkadaşı Ronaldo’ya karşı oynayacağı için. Santos, Hakan Çalhanoğlu’na olumlu şeyler söylemişse ona katılıyorum." açıklamasında bulundu.
Alman teknik adam, oyuncularına özel olarak penaltı çalıştırmayacağını da sözlerine ekledi.
Burak Yılmaz: Turu geçeceğimize inanıyoruz
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz ise iki takımın da Dünya Kupası'na gitmek istediğini belirtti.
Burak, "Çok zor bir kura çektik, Portekiz ile Porto’da oynamak daha da farklı. Portekiz dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve ona yakın çok önemli oyuncuların kadrolarında olduğunu görüyoruz. Saygımız büyük ama buraya hiçbir şeyi kabul ederek, baştan yenilmiş gibi, elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizlerin de hayali var, ulaşmak istediğimiz yerler var. Ülkemizi Dünya Kupası’nda temsil etmek istiyoruz. Sizlerin de bunu istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaptan Burak, "Lille'den takım arkadaşın Fonte, 'Burak arkadaşım ancak yarın sahada arkadaşlık olmayacak' dedi. Hem bu sözü nasıl değerlendirsin. Hem de Fonte'yi yakından tanıman bir avantaj olur mu?" sorusuna, "Fonte iyi arkadaşım, sahada arkadaşlık olmayacak demiş çok doğru söylemiş. Onunla saha dışında her zaman arkadaşız, önemli başarılar yakaladık ama söylediği her şeye katılıyorum. Yarın sahada arkadaşlık olmayacak. Benim onu onun beni tanımasının avantaj ya da dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar tek maç, eleme maçı, her an her şey olabilir. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz." yanıtını verdi.
"Cristiano Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Ona saygım var ve çok seviyorum." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu, "Onun son Dünya Kupası mı bilemem ama benim son dünya kupam olacağına eminim. Onun için sahaya çıkıp elimden geleni yapmak, ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bundan önce olduğu gibi. Bu formayı taşımak her şeyden daha önemli, her genç kardeşimizin hayali, ben de buradayım ve kaptanım. Son dünya kupam olduğuna eminim Ronaldo’nunkini bilemem. Buraya gelene kadar çok gurur yaşadım, büyük mutluluklar yaşadım ve yaşattım. Gururlu bir şekilde yarın inşallah görevimi yapacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum"
Milli takımdaki oyuncuların durumunun sorulması üzerine ise Burak Yılmaz şöyle konuştu:
"Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Kendi takımlarında çok formda oyuncularımız var. Ama biz Avrupa Şampiyonası’na giderken de çok formda iyi durumda gittik. Futbol günlük, neyin ne olduğu, yediği içtiği, uykusu kendisine bakması her şey performansı belirliyor. Ama ben iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın çok istediğini görüyorum. Öz güvenliler, bu çok önemli. Portekiz’in Lizbon’da oynadığı maçlarla Porto’da oynadığı maçlar daha farklı. Porto’da seyirci daha agresif. Buna hazırlandık. Her şeyiyle maça hazırlandık, iyi durumdayız. Futbol bu yarın ne olacağa tabii ki belli olmaz."
Dünya Kupası'na gruptan doğrudan katılma şansları da olduğunu hatırlatan Burak, "Dünya Kupası elemelerine çok iyi başladık. Aslında lider de çıkabilirdik ama performans eksikliği başka şartlar, hal ve durumlar bizi ikinci olmaya itti. Dünya Kupası’na başlarken Hollanda’nın olduğu grupta herkes onların lider çıkacağını düşünüyordu ama biz büyük bir atak yapıp liderliği ele aldık, kendi hatalarımızla ikinci olup play-off’a kaldık. Biz lider olsaydık, Hollanda, Portekiz, İtalya yarışıyor olacaktı. En zor kurayı çektik. Bu da futbolun güzelliği. Buralara gelmek de önemli. Norveç’i geçtik. Bunları kenara bıraktık, yarın elemeye motive olduk. Portekiz maçında gereğini yapacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz, “Dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve eski Avrupa Şampiyonu’na karşı oynayacaksınız. Turu geçeceğinizi düşünüyor musunuz”? sorusunu, “Neden buradayız! Tabii ki mümkün. Biz laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz Avrupa şampiyonu olmuş bir Portekiz, dünyanın en iyi oyuncusu olmuş Ronaldo’nun önderliğindeki bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz hiçbir şeyi kabul edip gelmedik. Kaybedersek de kabul edip kaybetmeyeceğiz. Bunun olabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.