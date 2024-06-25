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A Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Hilmi Sever  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
A Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hannover

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Orkun Kökçü takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok ise antrenmanda yer almadı.

İrfan Can Kahveci ve Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.



Arda Güler'in idmanda neşeli olduğu ve takım arkadaşlarının da genç futbolcu ile şakalaştığı görüldü.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Çekya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 22.00'de Hamburg'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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