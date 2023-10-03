A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında ABD'ye 3-1 yenildi.
Ankara
Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk setini, 25-17'lik skorla ABD hanesine yazdırdı.
Çekişmeli geçen 2. seti 28-26 kazanan Türkiye, 24-19 geriye düştüğü 3. sette de oyuna ortak oldu ancak ABD, seti 32-30 alarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü setten de 25-20 galip ayrılan ABD, 3'te 3 yaptı. Türkiye ise gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.
Türkiye, gruptaki 4. maçında yarın TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.