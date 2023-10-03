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A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında ABD'ye 3-1 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk setini, 25-17'lik skorla ABD hanesine yazdırdı.

Çekişmeli geçen 2. seti 28-26 kazanan Türkiye, 24-19 geriye düştüğü 3. sette de oyuna ortak oldu ancak ABD, seti 32-30 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setten de 25-20 galip ayrılan ABD, 3'te 3 yaptı. Türkiye ise gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, gruptaki 4. maçında yarın TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

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