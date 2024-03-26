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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov'u görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Aliia Raimbekova  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov'u görevden aldı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Danilov'un görevden alındığı belirtildi.

Zelenskiy, imzaladığı başka bir kararnameyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanlığına Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Litvinenko'yu atadı.

Zelenskiy'in bir diğer kararnamesiyle de Dış İstihbarat Servisi Başkanlığına Oleg İvaşçenko getirildi.

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