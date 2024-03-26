Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov'u görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Danilov'un görevden alındığı belirtildi.
Zelenskiy, imzaladığı başka bir kararnameyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanlığına Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Litvinenko'yu atadı.
Zelenskiy'in bir diğer kararnamesiyle de Dış İstihbarat Servisi Başkanlığına Oleg İvaşçenko getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.