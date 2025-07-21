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Dünya

Ukrayna ve Rusya, İstanbul’da yapılacak müzakerelerin yeni turuna hazırlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur müzakerelerde memorandum taslaklarının ele alınacağını belirterek, "Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak." dedi.

Dmitri Chirciu, Gökhan Çeliker  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Ukrayna ve Rusya, İstanbul’da yapılacak müzakerelerin yeni turuna hazırlanıyor

Moskova/Ankara

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

Rusya ve Ukrayna arasında üçünü tur müzakerelerin bu hafta düzenlenmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Üçüncü tur müzakerelerinin yapılmasından yanayız. Müzakere tarihi konusunda anlayışa varıldığında bilgilendireceğiz." şeklinde konuştu.

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Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını hatırlatarak, "Müzakerelerde, memorandum taslakları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak." ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinde değişiklik olmadığını söyledi.

"Rusya ile Azerbaycan'ın çıkarları örtüşüyor"

Azerbaycan'ın, 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasında vurularak Kazakistan'da düşen yolcu uçağı ile ilgili Rusya'ya dava açma yönündeki planlarına dair Peskov, "Soruşturma süreci devam ediyor. Böyle bir karar alınırsa, bu Azerbaycan'ın hakkı." dedi.

Peskov, Rusya ile Azerbaycan'ın çıkarlarının örtüştüğünü dile getirerek, "İki ülke arasında karşılıklı saygıya dayalı işbirliği var. Bazen iki ülke arasındaki ilişkiler zor dönemden geçebiliyor. Şimdi böyle bir dönemdeyiz. Bu dönemin geçeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'da Rus vatandaşlarına saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Peskov, Rusya'daki Azerbaycan diasporasının büyük olduğunu anımsatarak, "Azerbaycan diasporasının neredeyse tüm temsilcileri vatandaşlarımız. Bunlar yasalara uyuyor ve bunlara saygı duyuluyor. Yasaları ihlal edenler yargılanıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'de görüşmesi ihtimaline ilişkin ise "Trump'ın Pekin'e gideceğini duymadık. Ancak Trump oraya giderse, ikili görüşme gündeme getirilebilir." bilgisini verdi.

Ukrayna, Rusya ile yeni tur görüşmeler için Türkiye'de toplantı yapılmasını önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X'teki hesabından, ülkesinin büyükelçileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ukraynalı lider, ülkesinin 2022'de başlayan savaşın ardından yaptığı diplomatik hamlelere ve toplantıda büyükelçilere verdiği direktiflere değindi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde "etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde" olacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve Ukrayna heyetinin lideri Umerov'un, iki ülke temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'in gündeminin savaş esirlerinin iadesi, "Rusya tarafından kaçırılan çocukların iadesi" ve liderler toplantısına yönelik hazırlık olduğuna dikkati çekti.

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