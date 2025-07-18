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Dünya

NATO, Rusya'nın "kötü niyetli" siber faaliyetlerini kınadı

NATO, Rusya'nın "müttefiklerin güvenliğine tehdit oluşturan kötü niyetli siber faaliyetlerini" şiddetle kınadı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
NATO, Rusya'nın "kötü niyetli" siber faaliyetlerini kınadı

İstanbul

NATO'dan yapılan açıklamada, siber tehditlerin Rusya'nın müttefikleri "istikrarsızlaştırmaya yönelik kampanyasında" önemli araç haline geldiği belirtildi.

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Açıklamada, NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyinin, Moskova'nın "müttefiklerin güvenliğine tehdit oluşturan kötü niyetli" siber faaliyetlerini şiddetle kınadığı kaydedildi.

Estonya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin son zamanlarda NATO ülkelerini ve Ukrayna'yı hedef alan siber faaliyetlerden Rusya'nın askeri istihbarat servisi olan Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığını (GRU) sorumlu tuttuğu belirtilen açıklamada, müttefiklerin bu konuda dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu faaliyetlerin Moskova'nın siber alemde Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesini "hiçe saydığını" gösterdiği belirtilerek söz konusu faaliyetlerini durdurması için Moskova'ya çağrı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, müttefiklerin siber tehditleri caydırmak için tüm kabiliyetlerini kullanmakta kararlı olduğu vurgulandı.

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