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Dünya

ABD'li Senatör Graham'dan Rus petrolü alan Çin, Hindistan ve Brezilya'ya tarife uyarısı

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın Rusya'dan petrol almaya devam etmeleri nedeniyle bu ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi getirilebileceği mesajı verdi.

Dilara Karataş  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
ABD'li Senatör Graham'dan Rus petrolü alan Çin, Hindistan ve Brezilya'ya tarife uyarısı

Ankara

Fox News'e konuşan Senatör Graham, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Senin sıran geliyor" diyen Graham, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Rus petrolü satın alan Çin, Hindistan ve Brezilya'ya tarife koyacak. Bu üç ülke ucuz Rus petrolünün yaklaşık yüzde 80'ini alıyor. Bu da Putin'in savaş makinesini çalıştıran şey." diye konuştu.

Graham, "Trump, Putin'e yardım ettikleri için bu ülkelerin hepsine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak." uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almasına ilişkin de Graham, eğer sorumlular işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimcilerse, mutlaka cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da Rutte'yi ​​​​​​​ağırladığı basın toplantısında, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Rutte ise Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri, Rusya ile ticareti sürdürmeleri halinde ABD'nin ikincil yaptırımlarından etkilenebilecekleri konusunda uyarmıştı.

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