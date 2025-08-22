Dolar
41.00
Euro
48.17
Altın
3,374.23
ETH/USDT
4,811.20
BTC/USDT
116,536.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Londra Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Gündem

Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek

Kore Savaşı'nda şehit olan ve Güney Kore'de teslim alınan Türk ordusundan 4 askerin kemik kalıntılarının incelenmek üzere Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesindeki Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı'na teslim edildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek

Ankara

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Savaşı'ndan 75 yıl sonra 4 Türk şehide ait kalıntıları, 15 Ağustos'ta özel bir uçakla gittikleri Güney Kore'deki bir ABD askeri üssünde teslim aldıklarını hatırlattı.

Tamer, kalıntıların, nihai araştırmaların yapılacağı Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesindeki (Kore Savaşı) Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) laboratuvarlarına götürüldüğünü söyledi.

Bu vesileyle MAKRİ'de bir tören düzenlendiğini aktaran Tamer, törene çok sayıda yetkilinin katıldığını ifade etti.

Tamer, kimlik tespiti çalışması yapılmak üzere kalıntıların ilgili birime teslim edildiğini belirterek, "Şehitlerimizin naaşları, Türk bayrağına sarılı bir şekilde getirildi. Şehitlerimiz, Güney Kore Silahlı Kuvvetleri Merasim Kıtası tarafından MAKRI’ye getirildi ve burada askeri tören düzenlendi." dedi.

Türkiye tarafında çalışma grubunun oluşturulduğunu aktaran Tamer, kimlik tespiti için ailelerden DNA toplanacağını ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra askerlerin kimliklerinin kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Benzer haberler

Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek

Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek

Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet