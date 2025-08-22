Dolar
41.00
Euro
48.17
Altın
3,374.23
ETH/USDT
4,811.20
BTC/USDT
116,536.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Londra Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 39'uncu yılında 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı rahmetle andı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Ankara

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Ebulfez Elçibey vefatının 25. yılında anılıyor

Bakan Bak, dünya gençler yüzme şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutladı

Bosna Hersek'teki savaşta 33 yıl önce kurşuna dizilen 224 sivil törenle anıldı

Bosna Hersek'teki savaşta 33 yıl önce kurşuna dizilen 224 sivil törenle anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet