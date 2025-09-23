Dolar
41.41
Euro
48.97
Altın
3,778.92
ETH/USDT
4,156.10
BTC/USDT
111,800.00
BIST 100
11,331.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Buğrahan Ayhan  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ankara

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk gazeteci Çelik, teknelerin Girit açıklarına ulaştığını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımız insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
"Soğuk Savaş" programına yönelik başlatılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net duruş, Filistin halkı için umut kaynağı haline gelmiştir

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net duruş, Filistin halkı için umut kaynağı haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet