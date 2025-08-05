Dolar
40.66
Euro
47.09
Altın
3,389.49
ETH/USDT
3,563.60
BTC/USDT
112,829.00
BIST 100
10,849.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, Trump ile telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi yönündeki çabaları ele aldıklarını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Zelenskiy, Trump ile telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını belirtti

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Savaşla ilgili gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump ile verimli bir görüşme yaptım. Elbette önemli olan savaşı sona erdirmektir." ifadesini kullandı.

Kalıcı ve adil barışın sağlanması yönünde sarf ettiği çabalarından dolayı Trump'a teşekkür ettiğini aktaran Zelenskiy, "Gerçekten cinayetlerin bir an önce durdurulması gerekiyor, bunu tamamen destekliyoruz. Ruslar uzatmasaydı, aylarca savaş olmayabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, paylaşımında, "Ruslar saldırıların şiddetini artırdı. Başkan Trump, Rusya'nın Kiev'e, diğer şehirlerimiz ve yerleşim yerlerimize yönelik saldırıları konusunda tam bilgiye sahip." ifadelerine yer verdi.

Rusya'ya yaptırımların uygulanmasını da görüştüklerini ifade eden Zelenskiy, "(Rusya'nın) Ekonomileri düşmeye devam ediyor ve bu yüzden Moskova bu bakış açısına ve Başkan Trump'ın kararlılığına bu kadar dikkat ediyor. Bu, çok şeyi değiştirebilir." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde Ukrayna'ya silah desteği konusuna da değindiklerini anlattı. Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka'nın Ukrayna için ABD'den 1 milyar dolar değerinden fazla silah satın alacağını aktaran Zelenskiy, "NATO ülkeleriyle bu ilişkiler devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD-Ukrayna arasında silah tedarik anlaşmasının imzalanması için yapılan çalışmalar üzerinde de konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafı, İHA'lara ilişkin taslak anlaşmayı hazırladı, detaylı bir şekilde görüşmeye ve sonuçlandırmaya hazırız. En güçlü anlaşmalardan biri olabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak
Karabük ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor
Sıcaklıklar yurdun batı bölgeleri hariç mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da üst düzey yetkililerle görüştü

Benzer haberler

Zelenskiy, Trump ile telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını belirtti

Zelenskiy, Trump ile telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını belirtti

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi

ABD-Rusya geriliminde uzun menzilli balistik füze taşıyan nükleer denizaltı kapasiteleri gündemde

Rusya'ya tepki gösteren Trump, iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını açıkladı

Rusya'ya tepki gösteren Trump, iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını açıkladı
Brezilya'da ABD Başkanı Trump'a "tarife tepkisi"

Brezilya'da ABD Başkanı Trump'a "tarife tepkisi"
Avrupa Birliği'nin ABD'den enerji ithalatı, imzalanan yeni anlaşmayla 2,5 kat artacak

Avrupa Birliği'nin ABD'den enerji ithalatı, imzalanan yeni anlaşmayla 2,5 kat artacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet