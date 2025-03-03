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Dünya

Zelenskiy, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile maden anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını belirtti.

Zuhal Demirci  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Zelenskiy, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile maden anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi

Londra

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen "Ukrayna" konulu liderler zirvesine katılan Zelenskiy, Ukrayna'ya dönmeden önce Stansted Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zelenskiy, "Beyaz Saray'da yaşadığınız hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a bir miktar pişmanlık ifade etmenin yanı sıra toprak tavizi hakkında konuşmaya prensipte istekli misiniz?" sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

"Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum." ifadesini kullanan Zelenskiy, ülkesinin pozisyonunun belirsiz olmasını istemediğini aktardı.

Zelenskiy, "Ancak hepimiz birbirimizi anlamalı ve tanımalıyız ve kırmızı çizgileri anlamalıyız." dedi.

ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenskiy, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu belirterek, "Geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız, biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak." şeklinde konuştu.

"Ukrayna'nın ABD ile ilişkileri devam edecek"

Ukraynalı lider, Londra'da düzenlenen zirve ve güvenlik garantileri hedefleri hakkındaki değerlendirmeleri sorulduğunda, Ukrayna'nın en iyi güvenlik garantisinin "güçlü Ukrayna ordusu" olduğuna inandığını aktardı.

Ukrayna'nın ABD ile ilişkilerinin devam edeceğini bildiren Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile yaşanan gerginliğin, "Ukrayna'da barış için kendilerine olumlu ya da ek bir şey getirdiğini" söyledi.

Zelenskiy, bu gerginliğin geçeceğinden emin olduğunu ve gelecekte görüşmelerin yapıcı olması halinde "olumlu sonuç çıkacağını" kaydetti.

ABD ile ilişkilerin devam edeceğine inandığını, bunun nedeninin ise Ukrayna'nın başarılı olması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın başarısızlığı sadece Putin'in başarısı anlamına gelmez. Avrupa için de ABD için de başarısızlık anlamına gelir ve bence hepimiz Putin'in kazanmasına izin vermemekle ilgileniyoruz." diye konuştu.

"NATO üyeliği için takas yapılabilirim"

Zelenskiy, ABD'li bazı siyasilerin kendisine yönelik yaptığı istifa çağrılarının sorulması üzerine, Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmesi halinde istifa edeceğini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, "NATO üyeliği için takas yapılabilirim. NATO üyeliği için takas yapabileceğimi söylemiştim, o zaman görevimi yerine getirmişim demektir. NATO (üyeliği) benim görevimi yerine getirdiğim anlamına gelir." dedi.

Ukraynalı lider, ancak bunun kolay olmayacağına işaret ederek, "Çünkü sadece seçim yapmak yeterli değil. Benim seçime katılmamı engellemeniz gerekir. Bu da biraz daha zor olacak." ifadelerini kullandı.

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