İngiltere'nin ev sahipliğinde Ukrayna konulu liderler zirvesi düzenlendi
İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuları ele almak üzere yerel saatle 14.00'te başlayan zirve sona erdi.
Ankara
İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen ve ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Zirvesi için Londra'da
- İngiltere ve Fransa, savaşı bitirecek bir planı çalışmak üzere Ukrayna ile anlaştı
- İngiltere Başbakanı Starmer: Ukrayna'da barışı korumak için bir koalisyon kuracağız
- AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa'yı acilen yeniden silahlandırmamız gerek
Katılımcılar arasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa dışından Kanada Başbakanı Justin Trudeau yer alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Washington'da yaşanan tartışmanın ardından yapılan zirvede, toplantıya katılan bazı temsilcilerin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Ukrayna'ya desteği ve bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerinde üsteleneceği rol de masaya yatırıldı.
Katılımcılar, gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı olacak önlemleri de ele aldı.
Von der Leyen, Avrupa'nın yeniden silahlanması konusunu da toplantı katılımcılarına açtığını ifade etti.
Ukrayna silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili görüşme yaptı. Görüşmede iki ülke arasında bir kredi anlaşmasına imza atıldı.
Zelenskiy, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz."
İngiltere ve Fransa, savaşı bitirecek bir planı çalışmak üzere Ukrayna'yla anlaştı
Starmer zirve öncesi BBC'ye verdiği röportajda, Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlatarak, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.
Starmer, ayrıca Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etti.
İtalya Başbakanı Meloni: "Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir"
Zirve öncesinde Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de ikili görüşme yaptı.
Meloni, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması konusunda, "Batı'nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada İngiltere ve İtalya birleştirici bir rol oynayabilir. Ben de ABD ile Avrupa liderleri arasında bir zirve teklif ettim. Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir." ifadelerini kullandı.
Scholz: Rusya bombardımanının durması, görüşmeler için başlangıç noktası olabilir
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını durdurmasının bir sonraki görüşmeler için başlangıç noktası olabileceğini söyledi.
Olaf Scholz, İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantının ardından Alman basın mensuplarına konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına işaret eden Scholz, "Burada bu konuda nasıl ilerleyebileceğimizi de konuştuk. İster hava saldırıları ister denizdeki koşullar söz konusu olsun, bombardımanın durması çok faydalı olacaktır. Bu daha sonra devam edebilecek görüşmeler için bir başlangıç noktası olabilir." diye konuştu.
Scholz Avrupa'nın ve özellikle de Ukrayna'nın güvenliğini görüşmek üzere Londra'da bir araya geldiklerini belirterek,"Ukrayna saldırı altında olan ve Rus saldırganlığının kurbanı olan bir ülkedir. Herkes için çok açık olan gerçek budur." dedi.
Bunun anlamının Avrupa'nın bu duruma uygun hareket etmesi gerektiği olduğunu söyleyen Scholz, "Bunun Ukrayna'yı mali ve askeri olarak desteklememiz gerektiği anlamına geldiği de bizim için açıktır. Bugün en büyük destekçilerin ABD ve Almanya olduğunu herkes biliyor. Sadece Almanya Ukrayna'ya toplam 44 milyar avro destek sağlamıştır." diye konuştu.
Ukrayna güçlü bir orduya sahip olmalı
Ukrayna'nın Avrupa'dan verilen desteğe güvenmesinin önemini vurgulayan Scholz, şunları söyledi:
"Çünkü Rusya hala savaşını sürdürüyor. Ve henüz durmuş değil. Bu bakımdan orada bir kopuş olmamalı. Gelecekteki herhangi bir barış düzeninin özünün, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini biliyoruz. Bu da Ukrayna'nın Avrupalı dostlarının yanı sıra, önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca bunu mümkün kılmaya kararlı olacak olan uluslararası ve transatlantik ortaklarının bir başka görevidir. Tüm güvenlik mimarileri bunun etrafında dönmelidir."
Ukrayna konusunda Rusya'nın perspektifinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Scholz, "Rusya her zaman Ukrayna'da kendi istediği gibi dans eden bir hükümet kurmak istemiştir. Bu kabul edilemez. Ukrayna, Avrupa Birliği'ne katılmaya karar vermiş bir Avrupa ülkesidir, demokratik ve egemen bir ulustur. Öyle de kalmalıdır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın asker sayısını azaltması gerektiği yönündeki taleplere de değinen Scholz, "Rusya da sürekli olarak bunu talep ediyor ve bu kabul edilemez. Buna karşılık Ukrayna, ülkenin, vatandaşlarının ve hepimizin yaşadığı deneyimler temelinde bir daha saldırıya uğramayacak kadar güçlü olmalıdır. Bu aynı zamanda gelecek için de merkezi bir öneme sahip olacaktır." diye konuştu.
Ukrayna'ya yönelik uluslararası ve transatlantik desteğin, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliği açısından önemini koruduğuna dikkati çeken Scholz, Londra'daki toplantıda bu konuda nasıl ilerleme kaydedebileceklerini konuştuklarını aktardı.
İsveç Başbakanı Kristersson: Toplantıya katılan liderler Ukrayna için daha fazlasını yapmaya hazır
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya katılan liderlerin Ukrayna için daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Kristersson, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesine katıldı.
Zirvenin ardından ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye açıklama yapan Kristersson, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu desteğe biz de katkıda bulunabiliriz." dedi.
Toplantıya katılan ülkelerin liderlerinde kararlılık gördüğünü aktaran Kristersson, "Toplantıya katılan liderler Ukrayna için daha fazlasını yapmaya hazır. İsveç olarak biz de belirli koşullar altında Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda yardım etmeye hazırız. Toplantıda belirsizlikler olsa da liderlerin Ukrayna'ya yardım konusunda ciddi ve kararlı olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.
Trump-Zelenskiy tartışmasından sonra Ukrayna konusu gündemin ilk sırasında
Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.
Çok sayıda Avrupalı lider tartışmanın ardından Ukrayna'ya destek paylaşımında bulunmuştu.
Oval Ofis'teki tartışma sonrasında ABD'den ayrılan Zelenskiy, Londra'ya gelmişti.
Beyaz Saray'daki tartışma sonrası Ukrayna konusu ve Londra'da yapılacak liderler zirvesi gündemin ilk sırasına yerleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.