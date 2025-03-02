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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere ve Fransa, savaşı bitirecek bir planı çalışmak üzere Ukrayna ile anlaştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna ile anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etti.

Behlül Çetinkaya, Şeyma Yiğit  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
İngiltere ve Fransa, savaşı bitirecek bir planı çalışmak üzere Ukrayna ile anlaştı

Londra

BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlatan Starmer, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Starmer, kameralar karşısında tansiyonun yükseldiği bir tartışmayı kimsenin görmek istemediğini yineleyerek, o gün Trump ve Zelenskiy dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü de aktardı.

Görüşmelerdeki amacının taraflar arasında bir köprü vazifesi üstlenmek olduğuna işaret eden Starmer, "İngiltere, Fransa ve muhtemelen 1-2 ülkeyle birlikte, savaşı durduracak bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştık. Bu planı daha sonra ABD'yle de görüşeceğiz." diye konuştu.

Trump-Zelenskiy tartışmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Starmer, birkaç kere yüz yüze ya da telefonda görüştüğü Trump'ın da Ukrayna'da savaşı bitirme arzusunda olduğunu söyledi.

Keir Starmer, buna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışında herkesin inandığını da belirterek, "Bu nedenle dün akşam bir adım attık ve savaşı bitirecek plan üzerinde çalışmaya başladık. Daha sonra ABD'yle görüşeceğimiz bu plan, cuma günü (Trump-Zelenskiy tartışmasının yaşandığı gün) kaldığımız yerden ileriye doğru atılacak önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Putin'e güvenmem, bu yüzden güvenlik garantisi istiyorum"

Başta Ukraynalılar olmak üzere kimsenin savaşın devamını arzulamadığını kaydeden Starmer, "Bu bizim ulusal çıkarlarımıza da uygun değil." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump'ın Ukrayna'da savaşı sona erdireceğini savunduğu anlaşmasının kalıcı barışı hedeflediğini söyleyerek, kendisiyle bu anlaşmayı geçen haftaki görüşmelerinde ele aldıklarını anlattı.

Starmer, herhangi bir anlaşma hakkında Zelenskiy'nin endişelerine de yer vererek, "Bozulacak bir anlaşma yapamazsınız. Başkan Zelenskiy'nin de endişesi bu. Gayet de açıkça bunu söylüyor. Bundan önce Minsk Anlaşmaları vardı ancak sözler tutulmadı. Zelenskiy, uyulacak bir anlaşma olması konusunda haklı. Bir anlaşma yapılacaksa bu anlaşmanın korunması için gereken garantileri genişçe ele aldık." dedi.

Ukrayna hakkında bir görüşmenin Ukrayna'sız yapılamayacağını tekrarlayan Starmer, "Bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın çatışmaları durdurması ve korunması gerek. Eğer geçici bir duraklama olacaksa Putin geri gelecektir. Geçmişte yaşandı. Bu riskin bulunduğunu düşünüyorum. Bu yüzden anlaşmanın kalıcı olduğundan, geçici olmadığından emin olmalıyız." sözlerini sarf etti.

"Putin'e güvenmem, bu yüzden güvenlik garantisi istiyorum." ifadesini kullanan Starmer, Putin'in "daha önce tekrar saldırıya geçtiğini kanıtladığını" dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Birkaç ay veya yıl sonra bozulacak bir anlaşmanın hiçbir anlamı yok." açıklamasında bulundu.

"ABD ve Avrupa ilişkilerimizi sürdürmemiz gerekiyor"

Öte yandan Zelenskiy ve Trump'a barış anlaşmasının sağlanması konusunda güvendiğini dile getiren Starmer, son dönemdeki çelişkili söylemlerine rağmen Trump'ın "motivasyonunun kalıcı barış olduğuna inandığını" belirtti.

Starmer, ABD ve İngiltere arasındaki ilişkilere de değinerek, "ABD ile İngiltere arasındaki ilişki dünyanın herhangi iki ülkesi arasındaki en yakın ilişkidir; savunmamız, güvenliğimiz, istihbaratımız dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bir şekilde birbirine bağlıdır." diye konuştu.

Son dönemde ABD-İngiltere ilişkileri bağlamında kamuoyunda bir "endişenin" olduğunu kabul eden Starmer, birçok kişinin kendisine "Avrupa veya ABD arasında bir seçim yapması gerektiğini" söylediğini kaydetti.

Starmer, sözlerine şöyle devam etti:

"(ABD-Avrupa arasında seçim yapmak) Ülke olarak yanlış bir seçim (olur). İşçi Partisi olarak bunu hiç yapmadık ve şimdi de yapmamalıyız. ABD ile özel bir ilişkimiz, Avrupa ile güçlü bir ilişkimiz var. Her ikisini de sürdürmemiz gerekiyor."

Ayrıca Starmer, 3 yıldır devam eden savaşta Ukrayna'ya çok fazla para ve eğitim desteği sağladıklarını belirterek, bir kez daha Avrupa'nın savunma harcamalarına yatırımı artırması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında "istekli" olan Avrupa ülkelerinden oluşacak bir koalisyonun kurulma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çeken Starmer, Fransa ve İngiltere'nin bu konuda adım atmaya oldukça arzulu olduğunu aktardı.

Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte koalisyonun oluşturulması planı üzerine çalışacaklarını ve daha sonra bu konuyu ABD ile görüşeceklerini ifade etti.

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