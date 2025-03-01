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Dünya

Zelenskiy, "Trump'tan özür dilemesini gerektirecek" yanlış bir şey yapmadığı görüşünde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaşadıkları tartışmaya ilişkin, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

Hakan Çopur  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Zelenskiy, "Trump'tan özür dilemesini gerektirecek" yanlış bir şey yapmadığı görüşünde

Washington

Ukrayna Devlet Zelenskiy, ABD Başkanı’yla yaşadıkları tartışma için, “Trump'a ve Amerikan halkına saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump ile yaşadığı gerginliği ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.

Zelenskiy, sunucunun Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki sorusuna, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile yaşadıkları tartışma için, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

"Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur." diye konuşan Zelenskiy, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini vurguladı.

"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenskiy, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir." diye karşılık verdi.

"Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz. Güvenlik garantileri istiyoruz." ifadesini kullanan Zelenskiy, istifa edip etmeyeceği hakkındaki soruya ise "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karadır." yanıtını verdi.

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