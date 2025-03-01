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Dünya

ABD Başkanı Donald Trump: Zelenskiy hemen (masaya) dönmek istiyor ama şu anda dönmesine izin veremem

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis'teki tartışmasına ilişkin, "Zelenskiy hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem." dedi.

Hakan Çopur  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
ABD Başkanı Donald Trump: Zelenskiy hemen (masaya) dönmek istiyor ama şu anda dönmesine izin veremem

Washington

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le tartışma sonrası konuşan Trump, "Zelenskiy hemen (masaya) dönmek istiyor ama şu anda dönmesine izin veremem" dedi.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaşadığı tartışmayı değerlendirdi.

Zelenskiy ile görüşmesinin iyi geçmediğini belirten Trump, "Elini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz." dedi.

Trump, Zelenskiy'nin barış anlaşması yapmaya ne kadar istekli olduğu konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlatarak, "Ben acil barış istiyorum. Devlet Başkanı Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adam ise (Zelenskiy) bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor." yorumunu yaptı.

Zelenskiy'nin barış yapmak isteyen bir adam gibi görünmediğini savunan Trump, şöyle konuştu:

"Zelenskiy hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem. Derhal ateşkes yapmalılar. Ateşkes hemen gerçekleşebilir. Eğer savaşı sona erdirmek istiyorsanız, belli bir süreyi kapsayacak bir anlaşma imzalarsınız. Bu zaman alır. Ben hemen bitmesini istiyorum. Birdenbire büyük adam oldu. Çünkü ABD onun yanında. Ya biz bitireceğiz ya da savaşmasına izin vereceğiz. Eğer savaşırsa, bu hiç de hoş olmayacak çünkü biz olmadan kazanamaz."

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