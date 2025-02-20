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Dünya

Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellog’un basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edildi

Ekip  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellog’un basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edildi

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellog’un Kiev’de yapacağı basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edildi.

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