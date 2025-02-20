Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellog’un basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edildi
Ankara
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellog’un Kiev’de yapacağı basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edildi.
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