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Dünya

Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi Sibiga'yı önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga'yı önerdi.

Aliia Raimbekova  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi Sibiga'yı önerdi

Kiev

Ukrayna Parlamentosunun internet sitesinde, Zelenskiy'nin, Sibiga'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasına ilişkin Devlet Başkanlığı kararname tasarısını parlamentoya sunduğu belirtildi.

Sibiga, 2016-2021 döneminde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Parlamento, Kuleba'nın istifasını onayladı

Öte yandan Ukrayna Milletvekilli Yaroslav Jeleznyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifasının bugün parlamentoda onaylandığını duyurdu.

Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Kuleba'nın istifa dilekçesini parlamentoya sunduğunu bildirmişti.

Bakan Kuleba, 4 Mart 2020'den bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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