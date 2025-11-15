Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik 3 hipersonik "Kinjal" tipi füze ve 135 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili, Dmitri Chirciu  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Ukrayna: Rus ordusu 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile saldırı düzenledi

Kiev/Moskova

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 "Kinjal" tipi hipersonik füze ve 135 İHA'nın kullanıldığı ifade edilen açıklamada, 2 füze ve 91 İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bir füze ve 41 İHA'nın ülkenin 13 noktasına isabet ettiği bilgisi verildi.

Saldırılarda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda hava saldırıları nedeniyle Dnipropetrovsk bölgesinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Zaporijya bölgesindeki Zariçne köyünde düzenlenen saldırı sırasında arama kurtarma çalışmalarında yer alan bir DSNS görevlisinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rusya: Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığından Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta içinde Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 11 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ukrayna'ya ait 64 İHA'yı Rus bölgelerinde etkisiz hale getirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar 64 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Rusya'nın Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 25 İHA'nın vurulduğunu bildirerek, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki bir işletmede yangın çıktı." ifadesini kullandı.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü aktaran Malkov, olayda can kaybının olmadığını kaydetti.

