Spor

Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi.

Servet Tümer  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Serik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele etti.

Finalde İngiltere'yi 3-2 yenen Ukrayna, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise Japonya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Organizasyonun sonunda takımlara kupaları Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

