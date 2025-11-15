Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi.
Antalya
Serik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele etti.
Finalde İngiltere'yi 3-2 yenen Ukrayna, şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye ise Japonya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı.
Organizasyonun sonunda takımlara kupaları Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.
