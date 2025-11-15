Emine Erdoğan'dan "Yankılar" sergisinin açılış programına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in Mirasını Yaşatmak Sergisi Açılış Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakikat arayışına gönül veren herkesin Yankılar sergisini ziyaret ederek bu anlamlı yolculuğa katılmasını diliyorum. Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in güçlü mesajları, yeni nesillere umut olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında Erdoğan, açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.
