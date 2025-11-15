Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın ve kararlılığımızın sembolüdür

İletişim Başkanı Duran, Adıyaman'daki 350 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve kararlılığımızın sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldıklarını hatırlattı.

Depremin ardından yaraların hızla sarılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan seferberliğin yeni yuvaların kapılarını açan somut bir başarıya dönüştüğüne dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Bugün, 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' temasıyla düzenlenen törende vatandaşlarımıza toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edildi. Böylece 11 ilimizde konut, iş yeri ve köy evlerinden oluşan toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarları hak sahibi kardeşlerimize takdim edilmiş oldu. Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve kararlılığımızın sembolüdür. Bu büyük adım, milletimizin asrın felaketi sonrasında gösterdiği metanetin ve devletimizin güçlü iradesinin bir tezahürüdür. İnşallah bu yılın sonunda deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor. Yeni yuvalarımızın tüm kardeşlerimize huzur, güven ve umut getirmesini diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

