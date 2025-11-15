Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesi) 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz." dedi.
Adıyaman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, kendisini havalimanından şehir merkezine kadar büyük heyecanla karşılayan Adıyamanlılara teşekkür etti.
"Sizin sevginize, samimi dualarınıza mazhar olmaktan daima onur duydum. Bugüne kadar biz de sizin bu teveccühünüze halel getirmedik. Size mahcup olmadık. Sizinle olan kavlimize gölge düşürmedik. Hamdolsun bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz." diyen Erdoğan, millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka gayelerinin, insanların derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretmekten başka hiçbir amaçlarının bulunmadığını söyledi.
"Sizi bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için adeta çırpınıyoruz"
Erdoğan, "Biz yaraları sarmanın derdindeyiz. Biz taş üstüne taş koymanın, ülkeye ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz demeden sizin için çalışıyor, sizi bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için adeta çırpınıyoruz." diye konuştu.
Bugün Anadolu İrfanı'nın sembol şehirlerinden biri olan Adıyaman'da devletin gücüyle milletin dayanışmasının nasıl tek yürek haline geldiğine tanıklık ettiklerini dile getiren Erdoğan, 11 ilde yapımı tamamlanan 350 bininci yuvanın anahtarlarını hep birlikte teslim etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.
"Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık"
Nemrut'un şafakla buluşan ihtişamından, Fırat'ın coşkun akan sularından ilham alan Adıyaman'ın bu coğrafyanın hem iradesi hem de direnci olduğunu belirten Erdoğan, Kahta'nın bağlarında bereketin, Besni'nin sokaklarında alın terinin izleri olduğunu anlattı.
Erdoğan, "Bu şehir sabrıyla dağlar gibi duran acıyı bağrına basıp yeniden ayağa kalkmayı bilen bir milletin adeta canlı hafızasıdır. Adıyaman, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın ve dirilişin şehirleşmiş halidir." görüşlerini paylaştı.
"Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık"
Adıyaman'ın 6 Şubat'ta çok büyük acı ve yıkım yaşadığını, 53 binden fazla canın toprağa verildiği asrın felaketinde Adıyaman'la birlikte 11 ilin zarar gördüğünü anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği büyüklükte devasa bir yükün altından omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık. Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken, yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, aşağılandığı, horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.
Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları, meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören ne duyan var. Sandıklar kapandı, seçim bitti. Mürailerin de deprem bölgesiyle işi bitti. Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine kulaklarımızı hiçbir zaman tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık, çok daha önemlisi Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk, Adıyaman'da doğduğumuz gibi."
Bir yandan vatandaşları yeni evlerine kavuşturduklarını, diğer yandan da depremden etkilenen tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını söyleyen Erdoğan, eylülde Malatya'da 304 bininci konutun anahtarını teslim ettiklerini hatırlattı.
Bugün de söz verdikleri gibi konutların yüzde 78'ini tamamladıklarını, 350 bininci konutun anahtarlarını Adıyaman'da teslim ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Depremin üzerinden geçen iki yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk. İndere'de 5 milyon metrekarelik devasa alanda 16 bin yuvamızı tamamlayarak, 100 bine yakın vatandaşımızı içinde güvenle, huzurla yaşayacakları konutlarıyla inşallah buluşturacağız. Bugün Adıyaman'ımızla birlikte Malatya'mızda 21 bin 760, Hatay'ımızda 11 bin 320, Kahramanmaraş'ımızda 6 bin 523, Gaziantep'imizde 3 bin 834, Şanlıurfa'mızda 644, Elazığ'ımızda 354, Osmaniye'mizde 214, Tunceli'mizde 97, Sivas'ımızda 79, Bingöl'ümüzde 62, Diyarbakır'ımızda 50, Kayseri'mizde 15, Adana'mızda 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 yuvamızı daha teslim ediyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."
Erdoğan, deprem konutları ve iş yerleriyle birlikte ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının 10 projesini, İçişleri Bakanlığının 11 projesini, Milli Eğitim Bakanlığının da 99 okul yatırımını resmen hizmete verdiklerini bildirerek, "Bunların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah yıl sonunda Adıyaman'ımızda 40 bin 993 konut ve 2 bin 580 iş yeri olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerini, deprem bölgemizin tamamında ise 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Adıyaman'ımız inşallah hızlı trenin sürat ve konforuyla buluşacak"
Depremde hasar gören 235 kilometre uzunluğundaki Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demir Yolu Hattı'nın 15 Eylül'de yeniden kullanıma açıldığını anımsatan Erdoğan, "93 kilometre uzunluğundaki Gölbaşı-Adıyaman- Kahta Hızlı Demir Yolu'nun proje çalışmaları sona erdi. Bu önemli proje hayata geçtiğinde Adıyaman'ımız inşallah hızlı trenin sürat ve konforuyla buluşmuş olacak." dedi.
Alandakilere 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adıyaman'da yaraları sarmak için yapılan çalışmaların yer aldığı bir video izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Adıyamanlılar, atalarımızın dediği gibi 'iş bilenin, kılıç kuşananın.' Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayınız: Bizim boş işlerle, boş tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Millete ve memlekete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda bile değil." diye konuştu.
Bunu özellikle söylediğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ana muhalefetin başındaki zat, günlerdir hem çok çirkin ifadelerle bizi, yargı mensuplarımızı ve yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Muhalif kimliğiyle öne çıkan gazetecileri sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri, 'Kazanırsak Türkiye'yi uyum içinde yöneteceğiz.' dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Öyle bir faşizm ki aykırı tek bir söze, fikre, görüşe tahammülü yok. Sözlerine bakıyorsunuz, ne nezaket ne derinlik ne de tutarlılık var.
Hallerine bakıyorsunuz, ne olgunluk ne de oturduğu koltuğun hakkını veren bir duruş var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor. Sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince beyefendiler hemen rahatsız oluyor. İyi de bir partinin genel başkanına o üslup, o dil, o hakaretler hiç yakışıyor mu? Bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı sokak ağzıyla siyaset yapar mı? Sizler de mecburen bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz. Oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımıza her gün 3-5 defa konuşuyor."
"Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu yana muvazeneyi iyice yitirdi"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elinden mikrofonun hiç eksik olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Peki ne dediğini anlayabilen var mı? Ne demek istediğini çözebilen var mı? Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir iş var mı? Şimdiye kadar milletin ve memleketin faydasına kurduğu bir cümle var mı? Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu yana muvazeneyi iyice yitirdi. Çıkıyor her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor. Sabah akşam birilerini tehdit ediyor. Allah aşkına yargıyı siyasallaştırmanın, hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin, milletin kesesinden zenginleşenler haricinde kime ne faydası olacak? Şurası bir gerçek; CHP Genel Başkanı'nın dürüstlükten ve siyasi olgunluktan uzak bu üslubu, en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Gazi Mustafa Kemal'in partisinin düşürüldüğü bu kötü durumdan bizim kadar onlar da rahatsız, onlar da şikayetçi.
Anlaşılan onlar bu zatın iş bilmezliğinden yılmışlar, bıkmışlar, usanmışlar. Yani nereden tutsanız elinizde kalan, nereden baksanız hayal kırıklığı yaşatan, zavallı, zayıf bir karakterle karşı karşıyayız. Sınırlarımızın ötesinde bu kadar çatışma ve kriz varken ülkemiz içinde milletimiz bizden sorunlarına çözüm beklerken, biz bu zatın yaptıklarıyla, söyledikleriyle, çok daha önemlisi söylemeye cesaret edemedikleriyle zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu zatın milletin milyarlarca lirasını iç eden, talan eden, başında bulundukları belediyeleri arpalığa çeviren şebekeyi aklama çabalarıyla ilgilenmiyoruz. Bu şahsın artık iyice gençlerin eğlencesi haline dönüşen garip, komik ve zavallı halleriyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri her ne pahasına olursa olsun tutmaya bakıyoruz. Tüm mücadelemiz bunun içindir. Tüm gayretimiz sizleri bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak içindir. Bunu da öyle laf olsun, hamaset olsun diye söylemiyorum. Tam tersine hakikatler böyle olduğu için bunları ifade ediyorum. Biz lafla değil, eserle konuşan bir anlayışın sahibiyiz."
"Ana muhalefet ile aramızdaki zihniyet farkını görmek için şu rakamlar bile yeterlidir; bugün deprem bölgesindeki 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor." diyen Erdoğan, "Dikkatinizi çekiyorum; dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz. İnsanımızın hayatına dokunan, şehirlerimizin çehresini değiştiren projelerle yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçen günlerde 500 bin sosyal konut projesini ilan ettiklerini ve 10 Kasım'da da başvuruların başladığını hatırlatan Erdoğan, milletin projeye çok yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
Kampanya kapsamında Adıyaman'a 5 bin sosyal konut yapacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezde, Besni'de, Çelikhan'da, Gerger'de, Gölbaşı'nda, Kahta'da, Samsat'ta, Tut'ta yerlerimizi belirledik." diye konuştu.
Törendeki kalabalığın "Deliler gibi aşığım sana, ille de sen, ille de sen" şeklindeki tezahüratları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler ben de size aşığım" diyerek karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Başvurular bittikten sonra temelleri atacak, evlerimizi hızla teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle Adıyaman'ımızı da tüm deprem bölgemizi de aziz ülkemizi de çok daha güçlü yarınlara taşımakta kararlıyız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kura çekiminde evlerinin anahtarlarını almaya hak kazanan vatandaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede diğer vatandaşlarımıza da yeni evlerinin anahtarlarını teslim edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyorum. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve bereket ihsan eylesin. Bütün bu eserlerin, yatırımların ve projelerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen her bir bakanlığımızı kutluyorum. Çevre Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, AFAD'ımıza, hayırseverlerimize, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."
Notlar
Törene katılmak üzere Adıyaman'a gelen Erdoğan'ı, havaalanında, Vali Osman Varol ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.
Programın yapıldığı alana, Türk bayrakları ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu "Dünya siyasetine format atan lider" ve "Ana duası almış hayırlı evlat" yazılı pankartlar asıldı.
Otobüsle tören alanına gelişinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, bu sırada bir vatandaştan da sigarayı bırakma sözü aldı.
Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın başlattığı kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.
Depremden etkilenen diğer illerdeki törenlere canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, bazı hak sahipleriyle sohbet etti.
Daha sonra hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi. Program, dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından sona erdi.
Depremden etkilenen diğer illerdeki törenlere canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, bazı hak sahipleriyle sohbet etti.

Daha sonra hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi. Program, dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından sona erdi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti genel başkan yardımcıları ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur katıldı.