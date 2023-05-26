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Dünya

Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı

Yunanistan'da kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Derya Gülnaz Özcan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende geçici hükümette yer alan bakanlar, görevlerine başlamadan önce yemin etti.

Yeni kabinede Yunanistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Vasilios Kaskarelis Dışişleri Bakanlığına getirilirken eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis, Savunma Bakanı oldu.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ise kabinede Vatandaşı Koruma Bakanı olarak görev yapacak.

Yemin töreninin ardından Sarmas liderliğinde ilk kabine toplantısı düzenlendi.

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