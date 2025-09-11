Dolar
41.34
Euro
48.62
Altın
3,633.45
ETH/USDT
4,417.40
BTC/USDT
114,335.00
BIST 100
10,382.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arnavutluk'ta aralarında yapay zekadan oluşturulan Bakan Diella'nın da olduğu yeni kabine açıklandı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, aralarında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın da yer aldığı yeni kabinedeki isimleri duyurdu.

Dzihat Aliju  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Arnavutluk'ta aralarında yapay zekadan oluşturulan Bakan Diella'nın da olduğu yeni kabine açıklandı

Tiran

Rama, Genel Başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında, 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından görev yapacak kabineyi açıkladı.

Başbakan Rama, AI Bakan Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlıktan sorumlu olacağını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rama'nın açıkladığı kabinede şu isimler yer aldı:

"Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka."

Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor.

Bu arada Rama, 11 Mayıs genel seçimlerinde 140 sandalyeli meclise 83 vekil sokarak zafer ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı yapıldı
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
DMM "ormanların imara açılacağı" ve "Antalya Kalesi'nin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Arnavutluk'ta aralarında yapay zekadan oluşturulan Bakan Diella'nın da olduğu yeni kabine açıklandı

Arnavutluk'ta aralarında yapay zekadan oluşturulan Bakan Diella'nın da olduğu yeni kabine açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet