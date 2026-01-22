Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ
Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
