Gündem

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bünyamin Polat, Mesut Karaduman  | 22.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Bünyamin Polat/AA

Tekirdağ

Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

