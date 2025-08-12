Yunanistan ve Arnavutluk'ta yangınlar nedeniyle bazı köyler tahliye edildi
Yunanistan ve Arnavutluk'u etkisi altına alan orman yangınlarında bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.
Gümülcine
Yunanistan'ın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken, sahillerde mahsur kalanlar deniz yoluyla kurtarıldı.
Ulusal basına göre, ülkenin batısındaki Ahaia bölgesinde yangın hızla yayılırken, alevler yerleşim yerleri ve Patra Sanayi Bölgesi'ne ulaştı. Patra ve Pirgo kara yolu ulaşıma kapatıldı, 5 köy için tahliye emri verildi.
Sakız Adası’nın kuzeybatısındaki Volissos köyünde yangın yerleşim alanlarına sıçradı. Birçok ev, işletme ve çiftlik zarar gördü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, adadaki iki plajda mahsur kalan 51 kişi sahil güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere taşındı. Gönüllü itfaiyecilerden ise yaralananların olduğu bildirildi.
Zakinthos, Preveze, Voniça ve Arta bölgelerinde de yangınlar kontrol altına alınamazken, Kefalonya Adası'nda durumun kısmen iyileştiği kaydedildi.
Yetkililer, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların yangınların ilerlemesini kolaylaştırdığını, ülke genelinde tüm yangın söndürme ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.
Arnavutluk
Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan orman yangınları hakkında bilgi verdi.
Son 24 saatte ülke genelinde 37 orman yangınının meydana geldiği bilgisini veren Vengu, bunlardan 30'unun halen devam ettiğini kaydetti.
Elbasan, Avlonya, Berat illerindeki bazı köylerin boşaltıldığını kaydeden Vengu, vatandaşlara yetkililerle işbirliği içinde olarak, etkilenen bölgelerden uzak durmaları ve yeni yangınları derhal bildirmeleri çağrısında bulundu.
Öte yandan, Arnavutluk Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Elbasan iline bağlı Gramsh'da 80 yaşında bir vatandaşın evinin bahçesinde yaktığı ateşin kontrolden çıkarak bölgedeki birçok köye yayıldığı, vatandaşın ise dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği bildirildi.
Yerel medyadaki haberlere göre bölgedeki yangınlardan dolayı 8 kişi yaralandı.
Savunma Bakanlığı yangınların söndürülmesi çabalarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya, Slovakya ve Yunanistan'dan da destek alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.