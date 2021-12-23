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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Yunanistan'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 23.12.2021
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Atina

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, yarından itibaren geçerli olacak yeni kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi.

Yunanistan'daki vaka artışlarına ve Omicron varyantının yayılma hızına dikkati çeken Plevris hem iç hem de dış mekanlarda maske kullanımının zorunlu olacağını kaydetti.

Plevris, market ve toplu taşıma araçlarında ise çift maske veya yüksek koruma sağlayan KN 95 tipi özel maske kullanılacağını belirtti.

Belediyeler tarafından kamusal alanda düzenlenmesi planlanan eğlenceye yönelik etkinliklerin iptal edileceğini bildiren Plevris, tüm sosyal etkinlikler öncesinde de etkinliğe katılacak kişilerin test yaptırmasının tavsiye edildiğini ifade etti.

Plevris, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden Kovid-19 testi istendiğini hatırlatarak ziyaretçilerin Yunanistan'a gelişlerinin 2'nci ve 4'üncü günlerinde tekrar test yapılmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

Söz konusu kısıtlamaların 3 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacağını belirten Plevris, uzmanlar ve yetkililerin yapacağı değerlendirmelerin ardından, 3 Ocak 2022 sonrasında yeni kısıtlamaların da gelebileceğini bildirdi.

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