Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,360.56
ETH/USDT
2,939.60
BTC/USDT
61,681.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla Ümraniye Sondurak Camisi'nden Ümraniye Metro durağına meşaleli yürüyüş gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya

Yunanistan Başbakanı, Ankara ziyaretinin yakınlaşmayı sürdürmeyi amaçladığını belirtti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yarın gerçekleştireceği görüşmenin amacının iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu belirtti.

Derya Gülnaz Özcan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Yunanistan Başbakanı, Ankara ziyaretinin yakınlaşmayı sürdürmeyi amaçladığını belirtti

Atina

Miçotakis, Eleftheros Tipos gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkili ilişkilerde birçok alanda işbirliğinin ilerlediğine işaret eden Miçotakis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretin amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu aktardı.

Miçotakis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılması, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hedeflerin olduğunu ifade etti.

Pozitif gündem

Yunanistan’ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis de "in.gr" haber portalına verdiği röportajda, pozitif gündemin iki ülke arasındaki mesafenin katedilmesi için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Miçotakis'e yarınki Ankara ziyaretinde eşlik edecek olan Frangoyannis, pozitif gündem kapsamında yatırımlar, gümrük, turizm, spor, eğitim, teknoloji, inovasyon gibi farklı alanlarda işbirliği imkanlarının da değerlendirileceğini aktardı.

Frangoyannis, pozitif gündemle geliştirilen bu işbirliğinin ekonomik kalkınmaya da faydalı olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
E-5 yan yolda patlayan kanalizasyon hattının kokusu çevrede rahatsızlık uyandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün ülkeleri biran önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz
"Ayasofya davası"nı kazanan İsmail Kandemir'in cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

Yunanistan Başbakanı, Ankara ziyaretinin yakınlaşmayı sürdürmeyi amaçladığını belirtti

Yunanistan Başbakanı, Ankara ziyaretinin yakınlaşmayı sürdürmeyi amaçladığını belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün ülkeleri biran önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz

Belçika Prensi Laurent: Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük potansiyeli var

Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu havanın ticari ilişkilere ivme kazandırması bekleniyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu havanın ticari ilişkilere ivme kazandırması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir yıl içerisinde 4'üncü kez buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir yıl içerisinde 4'üncü kez buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atina Bildirgesi yeni bir aşamanın başlangıcı olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atina Bildirgesi yeni bir aşamanın başlangıcı olmuştur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet