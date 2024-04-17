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Dünya

Yezidiler, terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığı nedeniyle bayramlarını evlerinden uzakta buruk kutluyor

Iraklı Yezidiler, kutsal kabul ettikleri “Kırmızı Çarşamba Bayramı”nı, terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesindeki varlığı nedeniyle evlerinden uzakta zorlu kamp koşullarında buruk şekilde kutluyor.

Ekip  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Yezidiler, terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığı nedeniyle bayramlarını evlerinden uzakta buruk kutluyor Fotoğraf: Muhammet Bamerni/AA

Dahuk

Terör örgütü DEAŞ’ın Ağustos 2014'te Sincar’a saldırısından kaçan Yezidiler, terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle yıllardır evlerine dönemiyor.

Bağdat ve Erbil yönetimlerinin 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmasına rağmen terör örgütünün ilçedeki varlığının sürmesi ise Yezidileri evlerinden uzakta zorlu kamp hayatına maruz bırakıyor.

“Halkımız 10 yıldır bu kampta, Sincar’a dönmek istiyoruz”

Duhok’taki Şarya Kampı’nda kalan Sincarlı Yezidi Hayri Kuço, bayramlarını Sincar’daki evlerinde geçirmeyi istediklerini ancak ilçeye geri dönemediklerini kaydetti.

Kuço, “(Sincar’a) Dönmek istiyoruz. Halkımız 10 yıldır bu kampta. Bu şekilde nasıl yaşayacağız? Çok zor burada yaşamak. Bize müsaade edilsin kendi yerimize gidebilelim.” ifadelerini kullandı.

Sincarlı Yezidi kamp sakini Tahsin Hüseyin de yıllardır kampta yaşamak zorunda kaldıklarını anlatarak, “Sincar’da, kendi köylerimizde, dostlarımızın, akrabalarımızın arasında bayramımızı yapmak isterdik. Bu kamplarda ne yapalım? Mecburiyet işte.” diye konuştu.

“Bizim için bir şey yapmaları lazım”

Eskiden bayramlarını çok güzel kutladıklarını ancak şimdilerde kampta geçirmek zorunda kaldıklarını dile getiren Menal Haydar ise bayramlarını Sincar’daki köyünde akraba ve dostlarıyla kutlamak istediğini aktardı.

Bir başka kamp sakini Miho Avi de “Biz mülteciyiz. Bu kampta Yezidi bayramını kutluyoruz. Bu naylon çadırlarda kışın başka bir eziyet yazın başka bir eziyet yaşıyoruz. Bizim için bir şey yapmaları lazım. Sincar’daki topraklarımıza dönmek istiyoruz. Bu 10 yıldır burada çok rahatsız olduk.” ifadelerini kullandı.

Bayramlarını kampta geçiren bir başka Yezidi Lina Kasım ise, terör örgütü DEAŞ’ın elinde olan Yezidilerin de seneye bu bayramı görmesini umduğunu vurgulayarak, Yezidilerin yurtlarına dönmesi için yardım edilmesi çağrısında bulundu.

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