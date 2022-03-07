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Dünya, Rusya-Ukrayna savaşı

Yeni Zelanda, Rusya'ya yaptırım için yeni yasa çıkartacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanmasına imkan verecek yeni bir yasa tasarısını acilen meclisten geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Recep Şakar   | 07.03.2022
Yeni Zelanda, Rusya'ya yaptırım için yeni yasa çıkartacak

Melbourne

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın resmi internet sayfasından, Rusya’ya karşı uygulayacakları yaptırımların içeriği ve bu yaptırımlara imkan verecek yeni yasa tasarısıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Yeni Zelanda’daki mevcut yasalar, Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmaksızın herhangi bir ülkeye yaptırım uygulanmasına izin vermiyor.

Bu yüzden Rusya'nın BM kararlarını veto etmesinden dolayı Başbakan Ardern liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti, Ukrayna’daki savaşa özel olarak ‘‘Rusya Yaptırımlar Yasası’’ adındaki tasarıyı 9 Mart Çarşamba günü meclise sunmaya hazırlanıyor.

Tasarının tüm partilerdeki milletvekillerinin desteğiyle aynı gün meclisten geçeğine inandığını belirten Ardern, "Bu nitelikte bir yasa tasarısı hiçbir zaman parlamentomuzun önüne getirilmedi ancak Rusya'nın yaptırımları BM aracılığıyla veto etmesi göz önüne alındığında bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yeni yasa tasarısının meclisten geçmesiyle oligarklar da dahil olmak üzere Rusya'daki savaşla bağlantılı kişilerin, şirketlerin ve varlıkların hedef alınmasına izin verileceğini aktaran Ardern, süper yatların, gemilerin ve uçakların Yeni Zelanda sularına veya hava sahasına girmesinin de yasaklanacağını vurguladı.

Ardern, "Tasarı, Belarus gibi Rusya'nın yasa dışı eylemleriyle suç ortaklığı yapan diğer devletlere karşı yaptırım uygulanmasına da izin veriyor." ifadesine yer verdi.

Halihazırda Yeni Zelanda'ya çok az miktarda Rus parası yatırıldığını vurgulayan Ardern, tasarının yasalaşmasıyla Rus oligarklarının başka yerlerdeki yaptırımlardan kurtulmak için Yeni Zelanda’yı arka kapı olarak görmeye başlamasının önüne geçileceğini sözlerine ekledi

Bu arada, Rusya Yaptırımlar Yasası ile Ukrayna’ya karşı yapılan savaşta rolleri bulunduğu belirlenen başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere 100'den fazla kişinin Yeni Zelanda'ya seyahat etmesi yasaklanacak.

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