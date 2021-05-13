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Dünya

Yemen'in Taiz kentinde çatışmalar bayramda yeniden başladı

Yemen'in Taiz kentinde haftalardır devam eden kısmi sükunet, Ramazan Bayramı'nın gelişiyle yerini onlarca ölü ve yaralıyla sonuçlanan çatışmalara bıraktı.

Hamdi Yıldız   | 13.05.2021
Yemen'in Taiz kentinde çatışmalar bayramda yeniden başladı

Yemen

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Husilerin Taiz'in batısındaki hava savunma mevzilerine düzenlediği saldırıların hükümet güçlerince püskürtüldüğü belirtildi.

Kentin batısı ve güneyindeki Makbana ve Es-Salv cephelerinde de Husilerin hücumuyla şiddetli çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, Husi milislerin çatışmalarda ölü ya da yaralı olmak üzere 68 kayıp verdiği kaydedildi.

Ordudan yapılan açıklamada hükümet güçlerinin kayıplarına ilişkin bilgi verilmezken, AA muhabirine konuşan askeri bir kaynak, hükümet cephesinden 5 askerin öldüğünü söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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