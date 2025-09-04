Dolar
41.16
Euro
48.10
Altın
3,531.62
ETH/USDT
4,423.50
BTC/USDT
111,577.00
BIST 100
10,737.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Husiler: Kudüs'ün batısında İsrail’e ait "önemli ve hassas" bir hedefi vurduk

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Kudüs'ün batısında İsrail'e ait "önemli ve hassas" bir hedefi hipersonik balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Saber Ghanem Ibrahım Eıd, Esat Fırat  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Husiler: Kudüs'ün batısında İsrail’e ait "önemli ve hassas" bir hedefi vurduk

Sana

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, "Füze güçlerimiz işgal altındaki Kudüs'ün batısında düşman İsrail'e ait önemli ve hassas bir hedefe 'Filistin 2' hipersonik balistik füzeyle operasyon gerçekleştirdi. Operasyon amacına başarıyla ulaştı ve milyonlarca siyonistin sığınaklara kaçmasına neden oldu." ifadeleri yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hedefin detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı insansız hava araçlarının da işgal altındaki Hayfa bölgesinde "hayati önem taşıyan bir İsrail hedefini" vurduğu, bu operasyonun da başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların, "Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım ve açlık suçlarına yanıt olarak ve İsrail'in Yemen'e yönelik saldırganlığına karşılık ilk müdahalenin bir parçası olarak" gerçekleştirildiği kaydedildi.

İran destekli Husiler, dün sabah da İsrail'in başkenti Tel Aviv bölgesinde "hassas hedefleri iki füze vurduklarını" açıklamıştı.

İsrail ordusu ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin havada engellendiği bilgisini vermişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve 9 bakanın öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Sapanca Gölü'nde azalan su miktarı nedeniyle tedbir alınacak
Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da restoranda bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımına tebrik

Benzer haberler

Husiler: Kudüs'ün batısında İsrail’e ait "önemli ve hassas" bir hedefi vurduk

Husiler: Kudüs'ün batısında İsrail’e ait "önemli ve hassas" bir hedefi vurduk

İskoçya, İsrail'i silahlandıran şirketlere kamu fonu aktarımını durduracak

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail'e karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
İngiliz kozmetik markası Lush'ın ülkedeki mağazaları, Gazze ile dayanışma için bir günlüğüne kapandı

İngiliz kozmetik markası Lush'ın ülkedeki mağazaları, Gazze ile dayanışma için bir günlüğüne kapandı
Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı

Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet