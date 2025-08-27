Dolar
Dünya

Yemen’deki Husiler: İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle "başarılı bir şekilde" hedef aldıklarını duyurdu.

Hüsameddin Salih, Ali Semerci  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Yemen’deki Husiler: İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduk

İstanbul

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Filistin 2 hipersonik balistik füzesiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Seri, operasyonun hedefine başarılı bir şekilde ulaştığını, milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alınmak zorunda kalındığını aktardı.

Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini vurguladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın gün içinde verdiği haberde, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle, İsrail'in merkezindeki geniş alanlarda sirenler aktif hale getirildiği ve Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

