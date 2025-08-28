Dolar
Dünya

İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırılarında ölen askerlerin olduğu belirtildi

İsrail ordusunun, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Küsve bölgesinde yer alan Mani Dağı'na düzenlediği hava saldırıları ve indirme operasyonunda, Suriye ordusu mensubu askerlerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Muhammed Karabacak  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırılarında ölen askerlerin olduğu belirtildi

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye haberine göre, gece saatlerinde Mani Dağı civarında saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri gözetleme ve dinleme cihazları buldu.

Cihazlara müdahale edilmeye çalışıldığı sırada bölgenin İsrail tarafından hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtilen haberde, "Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor." denildi.

İsrail hava saldırılarının, bölgeye ulaşımı engellemek amacıyla devam ettiği ifade edilen haberde, "Buna karşılık ordu birlikleri uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha etti ve ölülerin naaşları bölgeden çıkarıldı." denildi.

Gece saatlerinde, İsrail ordusunun bölgeye hava saldırıları düzenlediği, ardından henüz detayları bilinmeyen bir hava indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

