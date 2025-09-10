Dolar
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen "14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu"na katılacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi Toplu Açılış Töreni ile Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilkent Otel'de düzenlenecek İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, Serhat Kalkınma Ajansı-DAP Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılışları ve Çoban Evi Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(Ardahan/12.00/12.50/14.10/15.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret edecek, tarım ve orman sektör temsilcileriyle toplantı yapacak. Yumaklı, balık üretme tesisinde inceleme yapacak, ahududu hasadına katılacak, hindi üretim tesisini ziyaret edecek.

(Bolu/10.00-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi'nin açılış törenine katılacak, valiliği ziyaret edecek. Bakan Ersoy, Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan Balıklı Mescid ve Kütüphanesi, Şirvani Camisi, Gaziantep Kalesi ve Zincirli Bedesten'in açılış törenine katıldıktan sonra bazı incelemelerde bulunacak, Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek, Dülük Antik Kenti'ni ziyaret edecek.

(Sinop/10.00-11.00/Gaziantep/15.00-18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) çeyrek final etabı Finlandiya-Gürcistan ve Almanya-Slovenya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Riga/17.00/21.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçında ABB Fomget, Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına konuk olacak.

(Saraybosna/19.00)

3- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun eylül ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

