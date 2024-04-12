Dolar
32.35
Euro
34.49
Altın
2,356.50
ETH/USDT
3,333.00
BTC/USDT
68,221.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu bacağı kopan TRT Arapça kameramanı Sami Şehade yaşadıklarını anlattı
logo
Dünya

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Muğir beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli öldü

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah yakınlarındaki Muğir beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Muğir beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli öldü

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksine Muğir beldesindeki olaylarda hayatını kaybeden bir kişinin naaşı getirildi.

Açıklamada, yaralı 18 kişinin de Ramallah'taki farklı hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise hafif ve ağır yaralanan Filistinlilerin birçoğunun gerçek mermiyle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgeye 11 ambulansın yönlendirildiği ancak ambulanslara ateş açıldığı ifade edildi.

Muğir Beldesi Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin beldenin doğusundan baskın düzenlediğini söyledi.

Ulya, yerleşimcilerin çok sayıda eve ateş ettiğini, bölge sakinleriyle aralarında olaylar çıktığını kaydetti.

Yerleşimcilerin de İsrail güçlerinin korumasında Muğir beldesi girişinde durduğunu kaydeden Ulya, bölgede endişe ve gerginliğin hakim olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, İsrailli onlarca Yahudi yerleşimcinin Muğir beldesinin doğusundan saldırdığını aktardı.

Yahudi yerleşimcilerin beldedeki evlere rastgele ateş açtığını söyleyen görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında belde çevresinde dolaşmaya devam ettiğini dile getirdi.

3 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu da Muğir beldesinde Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında yaşanan olaylar sırasında 3 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İngiliz Bakan Ahmed ile Londra'da görüştü
İstanbul’da bayram yoğunluğu son gününde de sürdü
Antalya'da teleferik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada
Ağrı'nın Patnos ilçesinde taşan dere nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran-İsrail gerginliğinde itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran-İsrail gerginliğinde itidal çağrısı

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Muğir beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli öldü

Norveç Başbakanı Store: Filistin devletini tanımaya hazırız

Ürdün'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi düzenlendi

Ürdün'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi düzenlendi
AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için Sultanahmet'te 24 saat canlı yayın yapacak

AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için Sultanahmet'te 24 saat canlı yayın yapacak
GÖRÜŞ- Türkiye insani yardımlarıyla yıllardır Filistin'de

GÖRÜŞ- Türkiye insani yardımlarıyla yıllardır Filistin'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet