Dolar
40.65
Euro
47.03
Altın
3,342.33
ETH/USDT
3,627.90
BTC/USDT
115,615.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney: "Filistin devleti şimdi tanınmalı, pazarlık konusu yapılmamalı"

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İngiltere'nin Filistin'i hemen tanıması gerektiğini belirterek, bu tanımanın pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini bildirdi

Zuhal Demirci  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney: "Filistin devleti şimdi tanınmalı, pazarlık konusu yapılmamalı"

İngiltere

Swinney, X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesinin eylülde Filistin'i tanıma kararını bazı koşullara bağlamasını eleştirerek, bu kararının koşulsuz olması gerektiğini dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İskoç lider Swinney, "Filistin'in egemen devlet olarak şimdi ilan edilmesi gerekiyor. Orta Doğu'da derhal ateşkes olmalı, Gazze'de açlık çeken insanlara insani yardım ulaştırılmalı ve İsrail tüm engelleri şu anda kaldırmalı." ifadesini kullandı.

Gazze halkının çok büyük acılar çektiğini aktaran Swinney, "İki devletli çözümle barışa ihtiyacımız var. Hem de şimdi. Koşulsuz." değerlendirmesinde bulundu.

Swinney, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Filistin devleti şimdi tanınmalı. Pazarlık konusu yapılmamalı. Koşulsuz ve şimdi." açıklamasında bulundu.

İngiltere, İsrail somut adım atmazsa eylülde Filistin'i tanıyacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Starmer, 29 Temmuz'da Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, NeXT Sosyal'e katıldı
Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla mücadele herkes büyük bir özveriyle görev yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Yaylada çöpleri toplayan iki kardeş "çevre müfettişi" oldu
Bakan Kurum: Bu ay içinde hak sahipliği çalışmaları biten Bilecik ve İzmir'de temelleri atacağız

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney: "Filistin devleti şimdi tanınmalı, pazarlık konusu yapılmamalı"

AA'nın Gazze'deki açlığı gözler önüne seren fotoğrafı TIME dergisine kapak oldu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 çocuk doğduğu gün 5'i de sadece bir günlükken hayattan koparıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 çocuk doğduğu gün 5'i de sadece bir günlükken hayattan koparıldı
İsrail saldırısında kolunu kaybeden 4 yaşındaki Gazzeli Ahmed, hayat mücadelesi veriyor

İsrail saldırısında kolunu kaybeden 4 yaşındaki Gazzeli Ahmed, hayat mücadelesi veriyor
Sömürgeci tahakkümün beden siyaseti: Gazze'deki şiddet neyi amaçlıyor?

Sömürgeci tahakkümün beden siyaseti: Gazze'deki şiddet neyi amaçlıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet