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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

WSJ: ABD'nin silah yardımları kesilirse Ukrayna yaz sonrasında mühimmat sıkıntısı yaşayabilir

ABD'nin, Ukrayna'ya silah yardımını kesmesi halinde, Kiev'in yaz sonrasında gelişmiş mühimmat konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülüyor.

Gökhan Çeliker  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
WSJ: ABD'nin silah yardımları kesilirse Ukrayna yaz sonrasında mühimmat sıkıntısı yaşayabilir

Ankara

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kiev'e yapılan yardımları kesmesi durumunda Ukrayna, en gelişmiş silahlarını kaybetme sıkıntısı yaşayabilir.

ABD yardımı olmadan Ukrayna ve müttefiklerinin, ülkenin askeri ekipman açığını kapatmakta zorlanacağı belirtilirken Ukrayna'nın ABD yardımı olmadan mevcut gücünü "yaz aylarına kadar" sürdürebileceği ancak sonrasında mühimmat konusunda sorun yaşayabileceği vurgulandı.

Pentagon'dan eski üst düzey yetkili Celeste Wallander, Ukrayna'nın "mevcut savaş temposunu" yıl ortasına kadar sürdürme ihtimali olduğunu aktarırken bazı Ukraynalı uzmanlar ise bu silahların biraz daha uzun süre dayanabileceğini düşünüyor.

Askeri yardımın kesilmesi "en kötü" senaryo

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin üst düzey yardımcılarından biri de Washington'ın askeri yardımının kesilmesinin "en kötü senaryo" olduğuna işaret ederek söz konusu durumda Ukrayna'nın kendi askeri üretimini artırması ve Avrupa'dan daha fazla destek alması gerekeceğini söyledi.

Yetkililer ve uzmanlar, ABD'nin sevkiyatları bittiğinde Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı yeteneklerinin ve arka hatlarını koruma kapasitesinin önemli ölçüde zarar göreceğini aktarıyor.

Uzmanlar aynı zamanda, Avrupa’nın, ABD'nin eksikliğini tamamen doldurabileceği konusunda şüphe duyuyor.

Trump, Ukrayna'ya bugüne kadar 300 milyar dolardan fazla para harcadıklarını ve barışa giden süreçte Avrupa'nın daha fazla rol alması gerektiğini kaydetmişti.

Seçim kampanyasında "Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi" vadeden Trump'ın göreve gelmesinin ardından savaşla ilgili uzun bir aradan sonra diplomatik hareketlilik başlamıştı.

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