Zelenskiy, Ukrayna'ya binlerce yabancı asker konuşlandırılabileceğini söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.
Ankara
Zelenskiy, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Bir gazetecinin "Ukrayna'da 10 bin yabancı askerin konuşlandırılacağı" iddiasına dair sorusuna yanıt veren Zelenskiy, "Rakamdan bahsetmeyeceğim ancak tüm bunları görüştüğümüz önemli. Evet, kesinlikle birlikler halinde değil, binler halinde olacak." dedi.
Zelenskiy ayrıca, ülkesine uzun vadeli güvenlik garantileri sağlanmasının önemini yineledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Gönüllüler Koalisyonu"ndan 35 ülkenin 26'sının kara, hava, deniz, siber ve finansman gibi alanlarda güvenlik garantisi sunmaya hazır olduğunu belirtmişti.
AB, Ukrayna'da savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya yönelik 18 ekonomik yaptırım paketi kabul etti. Rusya'nın barış söyleminde samimi olmadığını düşünen AB, bir yandan diplomatik sürece destek verirken diğer yandan 19. paket üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
