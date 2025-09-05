Dolar
Dünya

AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketi için ABD'ye heyet gönderecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara hız verdiklerini, bu kapsamda ABD'ye heyet göndereceklerini duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketi için ABD'ye heyet gönderecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın batısına ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Costa, bu bölgenin gelecekte "AB sınırında" değil, Ukrayna'nın üyeliğinden sonra AB'nin parçası haline geleceğini söyledi.

Antonio Costa, Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliğinin hem en güçlü güvenlik garantisi hem de refah ve Ukrayna halkı için "en iyi gelecek" olduğunu belirtti.

Yaz aylarında yenilenen diplomatik çabalara ve Alaska'da yapılan zirveye değinen Costa, Ukrayna'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakereleri önerisini kabul ettiğini hatırlattı.

Costa, "Barış sağlandığında yeni saldırıları önlemek için güçlü güvenlik garantileri sağlamaya kararlıyız" ifadesini kullanarak, dün Paris'te AB ve Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu anımsattı.

AB Konseyi Başkanı Costa, "Koalisyon sadece gönüllü değil, aynı zamanda bunu gerçekleştirme kapasitesine de sahip olduğunu gösterdi." dedi.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini dile getiren Costa, Brüksel'de yeni yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını, AB heyetinin bu kapsamda Washington'a gideceğini açıkladı.

AB, Ukrayna'da savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya yönelik 18 ekonomik yaptırım paketi kabul etti. Rusya'nın barış söyleminde samimi olmadığını düşünen AB, bir yandan diplomatik sürece destek verirken diğer yandan 19. paket üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

