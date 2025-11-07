Dolar
42.21
Euro
48.97
Altın
3,998.48
ETH/USDT
3,366.50
BTC/USDT
101,923.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'nin kalbinin attığı Schuman kavşağını yenileme projesi hukuki risk altında

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'nda yürütülen yenileme projesi, finansman ve ruhsat sorunları nedeniyle mahkemeye taşınma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Selen Valente Rasquinho  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
AB'nin kalbinin attığı Schuman kavşağını yenileme projesi hukuki risk altında Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'de, AB kurumlarına ev sahipliği yapan ve kentin ana arterlerine bağlantı noktası oluşturan Schuman Meydanı'nda yer alan kavşakta iki yıldır devam eden inşaat çalışmaları trafiği ciddi ölçüde aksatıyor.

Projenin bir türlü tamamlanamamasının arkasında finansman zorluklarının yattığı daha önce basına yansımıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB, proje kapsamında aralarında bisiklet yolları ve kamusal alan düzenlemelerinin de bulunduğu kapsamlı çalışmalar için Brüksel Bölgesi Hükümetine 17,4 milyon avro kredi desteği sağlamıştı.

Brussels Times'ın haberine göre, bölgedeki şehir planlama otoritesi "Urban.brussels", söz konusu çatı inşası ya da tasarım değişikliği için yeni bir ruhsat başvurusu yapılmaması halinde ruhsata aykırılık nedeniyle "resmi rapor hazırlanıp mahkemeye sevk edilebileceğini" duyurdu.

Schuman kavşağının stratejik konumu nedeniyle AB, bölgede ek güvenlik önlemleri alınmasını talep etti. Bu çerçevede, belirli araçların geçişine izin veren açılır-kapanır bariyerler, çeşitli güvenlik ekipmanları ve kamera sistemleri gibi antiterör altyapısı kuruldu, bu durum projenin maliyetini önemli ölçüde artırdı.

Brüksel Bölgesi Hükümeti, 15 milyon avroya mal olması öngörülen çatı inşaatı için gerekli finansmanı temin edemeyince projenin uygulanabilirliği ciddi biçimde zorlaştı. Hükümet, AB Komisyonu'ndan mali destek talep etmek zorunda kaldı ancak olumlu yanıt alamadı.

Bu gelişmeler, Brüksel bölgesi yönetimini eleştiren Federal Başbakan Bart De Wever’in tepkisini çekti. De Wever, bununla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tam bir utanç ve rezalet. Brüksel Bölgesi bir meydanı yeniden düzenlemek için para dilenmek zorunda kalıyor. Ben de özür dilemek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Proje ayrıca, ülkedeki siyasi belirsizlik ve yaklaşık 500 gün boyunca yeni hükümetin kurulmamış olmasından da etkilendi.

Ülkede tartışmalara da yol açan projenin savunucuları, kavşağın uluslararası arenada modern ve çağdaş bir simge olacağını vurgularken, diğer yandan özellikle ülkede sosyal hizmetler ve bütçe açığı bulunan bir dönemde "lüks" olmakla eleştiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Benzer haberler

AB'nin kalbinin attığı Schuman kavşağını yenileme projesi hukuki risk altında

AB'nin kalbinin attığı Schuman kavşağını yenileme projesi hukuki risk altında

AB, Rus vatandaşlarına vize kurallarını sıkılaştırdı

Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz

AB dron karşıtı sistemin 2026'nın sonunda devreye girmesini planlıyor

AB dron karşıtı sistemin 2026'nın sonunda devreye girmesini planlıyor

AB, otomotiv sanayisini korumayı planlıyor

AB, otomotiv sanayisini korumayı planlıyor
Yapay zeka paradoksu: Devrim mi, dezenformasyon mu?

Yapay zeka paradoksu: Devrim mi, dezenformasyon mu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet