Dünya

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırımları kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardığı bildirildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
ABD, Suriye Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırımları kaldırdı

Şam

Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 kasımda kabul etmişti.

