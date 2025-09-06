Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e sağlanan askeri desteğin durdurulması gerektiğini vurguladı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki insani krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'e sağlanan askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu.

Zeynep Katre Oran  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e sağlanan askeri desteğin durdurulması gerektiğini vurguladı

Ankara

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de şu ana kadar hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu vurgulayan Sanders, Gazze'deki insani krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlarda olduğunun altını çizdi.

Sanders, Gazze'de altyapının tamamen yok edildiğini ifade ederek, "Konutlar, su sistemleri, atık su tesisleri, okullar, üniversiteler, ne varsa hepsi yok edildi." dedi.

İsrail ordusunun uyguladığı ablukayla Gazze'ye gıda girişinin engellendiğini anlatan Sanders, "Yüzlerce insan açlıktan ölüyor. Artık çocukların aç bırakıldığı bir barbarlık seviyesindeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine sağladığı askeri yardıma karşı aylardır mücadele ettiğini hatırlatan Sanders, bu ülkeye yönelik askeri yardımların durdurulması çağrısını yineledi.

Sanders, "ABD halkı, kendi vergilerinden milyarlarca doların Gazze'de çocukları aç bırakmak için İsrail hükümetine gönderilmesini istemiyor." diye konuştu.

