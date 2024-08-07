Dolar
33.53
Euro
36.64
Altın
2,395.58
ETH/USDT
2,519.30
BTC/USDT
57,370.00
BIST 100
10,032.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Washington Post: İsrail, Heniyye suikastının arkasında olduğunu Beyaz Saray'a iletti

Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiğini öne sürdü.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Washington Post: İsrail, Heniyye suikastının arkasında olduğunu Beyaz Saray'a iletti

İstanbul

Gazetenin, Beyaz Saray'la irtibatlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, perde arkasında ABD ile İsrail arasındaki sürtüşmenin giderek arttığı ve Beyaz Saray yetkililerinin, Heniyye'nin suikasta uğramasını "Gazze'de ateşkes sağlamak için aylardır sürdürdükleri arayışta bir gerileme olarak gördüğü" belirtildi.

Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından İsrail'in, suikasttan sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiği kaydedilirken Tel Aviv'in suikast hakkında başka yorum yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

Beyaz Saray yetkililerinin Heniyye'ye düzenlenen suikastı "şaşkınlık ve öfke" ile karşıladıkları belirtildi.

Haberde, konuya ilişkin görüşmelerin içeriğine hakim bazı ABD'li yetkililerin, "(Joe) Biden'ın İsrail'in eylemlerini kontrol altına almaya çalışmak için askeri yardımı şartlandırmak veya sınırlandırmak gibi önemli bir baskı uygulamaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret olmadığı" değerlendirmelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan birkaç ABD'li üst düzey yetkilinin, "İsrail'in, Hizbullah Hareketi liderleri ve İranlı komutanlara ABD'ye haber vermeden saldırı düzenlemesinin Biden'ı ve bazı yetkilileri öfkelendirdiği" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Debisi düşen Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş merkezli depremlerin diğer faylara etkileri araştırılıyor

Benzer haberler

Washington Post: İsrail, Heniyye suikastının arkasında olduğunu Beyaz Saray'a iletti

Washington Post: İsrail, Heniyye suikastının arkasında olduğunu Beyaz Saray'a iletti

ABD ve İngiltere, İsrail davet edilmediği için Nagazaki'deki anma törenine katılmayacak

Aşırı sağcı İsrailliler, işkenceyle anılan gözaltı merkezinin kapatılması için yapılan duruşmayı protesto etti

Yargılanma kaygısı Netanyahu'yu saldırganlaştırıyor

Yargılanma kaygısı Netanyahu'yu saldırganlaştırıyor
İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de yeni saldırı endişesiyle binlerce kişi yine göç yolunda

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de yeni saldırı endişesiyle binlerce kişi yine göç yolunda
Hiroşima yönetiminin, atom bombası kurbanlarının anıldığı törene İsrail'i davet etmesine tepki

Hiroşima yönetiminin, atom bombası kurbanlarının anıldığı törene İsrail'i davet etmesine tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet