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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nin görüntülerini paylaştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ni ve Türkiye'den görüntüler paylaştı.

Sinan Doğan  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nin görüntülerini paylaştı

Bogota

Maduro, Twitter hesabından paylaştığı klipte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene, Ankara ve İstanbul'dan görüntülere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören sırasında Devlet Başkanı Maduro'ya teşekkür ettiği cümleleri klipte gösteren Maduro, "Venezuela ve Türkiye, halkların refahı ve ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için birlik içinde hareket ediyor. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminin yeni aşaması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti refah yolundadır. Bağlılık, Egemenlik ve Demokrasi!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandığı görüntüleri takipçileriyle paylaşan Maduro, ayrıca Erdoğan'ın miting görüntülerini ve halkın sevinç anlarını klipte gösterdi.

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