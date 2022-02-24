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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Vatikan, Rusya-Ukrayna konusunda müzakereye halen yer olduğu umudunu taşıyor

Barış Seçkin   | 24.02.2022
Vatikan, Rusya-Ukrayna konusunda müzakereye halen yer olduğu umudunu taşıyor

Vatikan

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, dünyayı savaşın çılgınlığından ve dehşetinden kurtaracak bir bilgelik için iyi niyete ve müzakereye halen yer olduğunu belirtti.

Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Kardinal Parolin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün Ukrayna'daki gelişmeleri ıstırap ve endişeyle izlediğini ve tüm tarafları uluslararası hukuka aykırı herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdığını anımsatarak, "Bu çağrı, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki operasyonlarının başlamasının ardından daha dramatik bir aciliyet kazandı." ifadesini kullandı.

Vatikan Başbakanı, herkesin çekindiği trajik senaryoların gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek, "Tarafların çıkarlarının hakim olmasını önleyen, herkesin meşru isteklerini koruyan ve dünyayı savaşın çılgınlığından ve dehşetinden kurtaran bir bilgelik için, halen iyi niyete, müzakereye yer var." değerlendirmesinde bulundu.

Kardinal Parolin, inananlar olarak dünyanın kaderini elinde tutanlardan ümitlerini kesmediklerini, Ukrayna'da ve dünyada barış için dua etmeye, oruç tutmaya devam ettiklerini aktardı.

Papa Franciscus dünkü genel kabul oturumunda, 2 Mart'ta Ukrayna'da barış orucu ve barış duası etkinliği yapacağını açıklamıştı.

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