Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
logo
Dünya

Papa 14. Leo: "Gazze'de yaşananları biliyorsak bunu büyük ölçüde gazetecilere borçluyuz"

Papa 14. Leo, insanlara gerçekleri aktarabilmek için muhabirlerin hayatlarını riske attığını belirterek, bugün Gazze'de yaşanan gerçekleri biliyorsak bunu büyük ölçüde gazetecilere borçlu olduğumuzu söyledi.

Barış Seçkin, Lejla Biogradlija, Eren Beksaç, Salih Okuroğlu  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Papa 14. Leo: "Gazze'de yaşananları biliyorsak bunu büyük ölçüde gazetecilere borçluyuz"

Vatikan

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, aralarında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün de bulunduğu, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkan ve yöneticilerinden oluşan Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 39. Konferansı ve Olağanüstü Genel Kurulu katılımcılarını Vatikan'da ağırladı.

Papa 14. Leo, buradaki hitabında, iletişim kurmak yanında bunu kimin, hangi amaçla yaptığının da bir o kadar önemli olduğunu söyledi.

İletişim sektörünün çalışmalarını gerçeğin paylaşımından ayırmaması gerektiğine işaret eden Papa, medyanın vicdanların oluşması ve eleştirel düşüncenin gelişmesine yardımcı olmada hayati bir rolü olduğunu belirtti.

"Gazze'deki gerçekleri gazetecilere borçluyuz"

Papa 14. Leo, bilginin herkesin koruması gereken kamusal bir değer olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle, vatandaşlar ile gazeteciler arasında etik ve sivil sorumluluk hizmetinde bir ortaklık kurulması gerçekten verimli olan durumdur. Aktif yurttaşlığın bir biçimi olarak işinde ciddiyet ve gerçek özgürlük sergileyen profesyonelleri ve kurumları takdir etmek ve desteklemek gerekir. Bu, topluma bütünüyle fayda sağlayan erdemli bir döngü oluşturur." diye konuştu.

İnsanlara gerçekleri aktarabilmek için hayatını riske atan gazeteciler olduğuna dikkati çeken Papa 14. Leo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzdeki gibi yaygın ve şiddetli çatışmalarla dolu zamanlarda birçoğu görevini yerine getirirken hayatını kaybetti. Onlar, gazetecilerin orada bulunmasını engellemek isteyen savaşın ve savaş ideolojisinin kurbanlarıdır. Onları unutmamalıyız. Bugün Gazze'de, Ukrayna'da ve bombalarla kan gölüne dönen diğer topraklarda neler yaşandığını biliyorsak, bunu büyük ölçüde gazetecilere borçluyuz. Bu olağanüstü tanıklıklar, bilgilerin gerçeğe ve insan onuruna aykırı amaçlarla manipüle edilmemesi için her gün çalışan sayısız insanın çabasının doruk noktasıdır."

Papa 14. Leo, kendisinin seçildiği mayıs ayındaki Papalık Seçimi’nden hemen sonra, dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerle yaptığı görüşmede, haksız yere zulme uğrayan ve hapse atılan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu, bugün de bu çağrıyı yinelemek istediğini belirtti.

Papa 14. Leo'dan medya çalışmaları değerlendirmesi

Gazeteciliğin korunması gereken bir hak olduğunu vurgulayan Papa, "Bilgiye serbest erişim, toplumlarımızın yapısını ayakta tutan sütunlardan biridir, bu nedenle onu savunmak ve güvence altına almakla yükümlüyüz." diye konuştu.

Papa 14. Leo, iletişimin, onu yozlaştıran yanlış düşüncülerden, adil olmayan rekabetten ve "tıklama tuzağı" olarak bilinen aşağılayıcı uygulamalardan kurtarılması gerektiğini dile getirdi.

Medyanın vicdanların oluşmasında hayati rolü bulunduğuna dikkati çeken Papa, iletişim çağında yaşanıyor olmasına rağmen haber ve medya ajanslarının kriz döneminden geçiyor olmasını "paradoks" diye nitelendirdi.

Papa 14. Leo, bilgiyi tüketenlerin de aynı şekilde krizde olduğunu belirterek, "Yine de bugün hiç kimse 'bilmiyordum' diyemez." ifadesini kullandı.

Haber ajanslarında çalışan gazetecilerin, olay yerine ilk ulaşanlar olduğunu ve son dakika haberlerini aktarmak görevi bulunduğunu anımsatan Papa, "Çok iyi bildiğiniz gibi, bir haber ajansında çalışanlardan, karmaşık ve dramatik durumlarda bile hızlı, baskı altında yazmaları beklenir. Bu nedenlerle hizmetiniz, yetkinlik, cesaret ve etik anlayışı gerektirir. Bu nitelikler paha biçilmezdir ve 'çöp bilgi' çoğalmasına karşı bir panzehir olmalıdır." dedi.

