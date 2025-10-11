Dolar
Gündem

Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, kız çocuklarının eğitimde, sanatta, bilimde, sporda ve toplumsal yaşamdaki başarılarının, toplumun dönüştürücü gücü olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarının, Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Onların eğitimde, sanatta, bilimde, sporda ve toplumsal yaşamdaki başarıları, toplumumuzun da dönüştürücü gücüdür. Türkiye olarak, her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz eğitim projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla onların geleceğe umutla yürümesi için gayret ediyoruz. Zira inanıyoruz ki kalkınmanın anahtarı, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklıdır. Bugün, Filistin başta olmak üzere çatışmaların gölgesinde büyümek zorunda kalan kızlarımızı da yüreğimizde taşıyoruz. Hiçbir kız çocuğunun hayalinin yarım kalmadığı, barışın ve sevginin hüküm sürdüğü adil bir dünya diliyorum."

Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

